В Азовском море прошли учения с участием катеров ВМС Украины

Киев, , 11:20 — REGNUM В Азовском море состоялись военные учения, в которых участвовали малые бронекатера ВМС Украины «Кременчуг» и «Лубны». Об этом сообщили 28 мая в пресс-службе министерства обороны Украины.

«Экипажи малых бронированных катеров «Кременчуг» и «Лубны» провели очередные учебные маневры с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей. Учения в море проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины», — сказано в сообщении.

Моряки поупражнялись в маневрировании, применении средств радиоэлектронной борьбы и связи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики отработали захват судов в открытом море.

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