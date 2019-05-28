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В Азовском море прошли учения с участием катеров ВМС Украины

Общество

Отрабатывались манёвры, стрельба, связь и приёмы радиоэлектронной борьбы

Киев, 28 мая 2019, 11:20 — REGNUM  В Азовском море состоялись военные учения, в которых участвовали малые бронекатера ВМС Украины «Кременчуг» и «Лубны». Об этом сообщили 28 мая в пресс-службе министерства обороны Украины.

«Экипажи малых бронированных катеров «Кременчуг» и «Лубны» провели очередные учебные маневры с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей. Учения в море проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины», — сказано в сообщении.

Моряки поупражнялись в маневрировании, применении средств радиоэлектронной борьбы и связи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики отработали захват судов в открытом море.

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Военные учения
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