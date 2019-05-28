Власти Москвы возведут спортивный центр в Зеленограде

Москва, , 12:23 — REGNUM Власти столицы планируют построить спортивный комплекс с бассейном, универсальным спортзалом и футбольным полем для школы № 112 «Спутник» Москомспорта в Зеленограде. Об этом журналистам сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. На территории ФОКа будут обустроены площадки для прыжков в длину и в высоту.

«Качественных спортивных объектов в Москве становится всё больше, и речь тут не только о таких масштабных комплексах, как «Лужники». За последние годы, как говорил мэр Сергей Собянин, объектов спорта в городе стало в 2,5 раза больше», — отметил Кузнецов.

По периметру трёхэтажного спортивного комплекса пройдут беговые дорожки, зал приспособят для игры в футбол и волейбол, а также занятий художественной гимнастикой.

В здании будут находиться медицинский и массажный кабинеты, тренерская и буфет. Весь второй этаж займёт бассейн на шесть дорожек, одну из которых приспособят для маломобильных групп населения.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 год Москомархитектура выдала 22 архитектурно-градостроительных решения на строительство спортивных объектов. Из них пять находятся в ВАО, по четыре — ЮВАО и СВАО, ещё три — в СЗАО, по два — в ЦАО и ЗелАО, и по одному — в ЗАО и ЮАО.

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