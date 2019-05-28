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Всемирный конгресс политологов в 2024 году может пройти в Казахстане

Общество

28 мая в Нур-Султане проходит конгресс политологов Казахстана

Нур-Султан, 28 мая 2019, 11:07 — REGNUM  Казахстан планирует подать заявку на проведение Всемирного конгресса политологов в 2024 году. Об этом заявил президент ассоциации политических исследований республики Есенжол Алияров, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, заявка будет подана после согласования решения с администрацией президента республики.

Алияров добавил, что в Казахстане планируется объединить ассоциацию политических наук и ассоциацию политических исследований.

Напомним, 28 мая в Нур-Султане проходит конгресс политологов, в рамках которого обсуждаются вопросы политической науки в Казахстане, а также участие республики во Всемирном конгрессе политологов в Лиссабоне в 2020 году.

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Политическая жизнь Казахстана
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