Китай запускает новый прямой рейс между Шэньчжэнем и Римом

Шэньчжэнь, Китай, , 10:58 — REGNUM Новый авиамаршрут, связывающий китайский технологический хаб город Шэньчжэнь в столице Гуандун со столицей Италии Римом, будет запущен 29 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Рейс будет обслуживаться авиакомпанией Hainan Airlines самолетами Boeing 787 Dreamliner. Исходящий рей сбудет вылетать из Шэньчжэня каждые четверг и пятницу в 1:30 по местному времени и прибывать в Рим в 8:10 по местному времени. Обратный рей с будет вылетать в 11:25 по местному времени и приземляться в Шэньчжэне в 5:20 по местном времени следующего дня.

После открытия в Шэньчжэне будет 650 международных маршрутов с 29 странами Азии 21 странами других регионов мира, которые будут осуществляться каждую неделю. В то же время город имеет прямое авиасообщение с девятью стран АСЕАН и 31 городом 16 стран «Нового шелкового пути».

Как сообщало ИА REGNUM, китайская авиакомпания Southern Airlines запустила прямой авиарейс между городом Чанша в центральном Китае и столицей Кении Найроби.

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