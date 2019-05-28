Власти Москвы приведут в порядок Остоженку

Москва, , 10:52 — REGNUM В 2019 году запланированы работы по благоустройству улицы Остоженка, расположенной в центре Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

Он рассказал, что основные работы по программе «Мой район» пройдут за пределами Садового кольца, а в историческом центре благоустройство затронет лишь несколько улиц, среди которых будет Остоженка.

«В течение летних месяцев на Остоженке и в прилегающих к ней переулках будут сделаны качественные тротуары и установлены новые фонари. На улице станет больше зелени — планируется высадить больше 100 новых деревьев и кустарников. А в Мансуровском и Кропоткинским переулках будут обустроены парковочные карманы для машин и зоны отдыха со скамейками», — написал мэр.

По его словам, главной точкой притяжения на улице станет сквер перед Московским государственным лингвистическим университетом, зону отдыха ожидает обновление. Кроме того, появится новый сквер на месте парковки между Мансуровским и Еропкинским переулками.

Сергея Собянин сообщил, что работы по благоустройству не изменят транзитной функции Остоженки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году комплексное благоустройство ожидает московский район Капотня.

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