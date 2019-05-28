Школы Карачаево-Черкесии начнут работать в одну смену через пять лет

Черкесск, , 10:49 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии пообещали перевести все школы на односменный режим обучения к 2025 году. Решить это вопрос возможно будет за счет строительства новых школ. В настоящее время пятая часть всех школ республики работает в две смены. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем ежегодном послании парламенту субъекта.

«Сейчас обучение в двухсменном режиме осуществляется в 35 школах, что составляет порядка 20% от общего количества школ», — заявил глава региона.

Темрезов сообщил, что в настоящее время уже ведется строительство пристроек на 400 мест к школе в Усть-Джегутинском районе и к гимназии № 17 в городе Черкесске. В 2020 году начнется возведение школы на 165 мест в ауле Гюрюльдеук.

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Как сообщало ИА REGNUM, четыре года назад в Карачаево-Черкесии работали в две смены 53 школы. Учиться во вторую смену приходилось 7,5 тысячам школьников. С 2015 года число таких школ сократилось на 18.