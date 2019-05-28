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Более 20 сотрудников таможни в Казахстане подозреваются в коррупции

Общество

Под стражу взяты трое подозреваемых

Нур-Султан, 28 мая 2019, 10:45 — REGNUM  Более 20 сотрудников таможни в Казахстане подозреваются в получении взяток путем вымогательства. Об этом 28 мая сообщили в Комитете национальной безопасности республики.

По данным ведомства, таможенники вымогали взятки у участников внешнеэкономической деятельности за организацию беспрепятственного перемещения товаров из Китая в Казахстан.

Отмечается, что в ходе обысков были изъяты крупные суммы в национальной и иностранной валютах. Под стражу взяты трое подозреваемых.

Напомним, 24 мая в агентстве по делам государственной службы и противодействия коррупции Казахстана сообщили, что в хищении денежных средств и даче взятки подозревается главный бухгалтер международного аэропорта Нур-Султан.

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