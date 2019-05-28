Первая велосипедная магистраль готовится к открытию в Пекине уже на днях

Пекин, , 10:38 — REGNUM Первая в Пекине дорога для велосипедистов, которая связывает пригород Хуэйлунгуань в городском районе Чанпин и пригорода Шанди в районе Хайдянь, готовится к открытию уже на текущей неделе, сообщает 28 мая газета China Daily.

Максимальная скорость движения на новой дороге составит 15 км/ч и на ней нельзя будет ходить пешеходам, ездить мотоциклам и даже электрическим велосипедам, согласно правилам, введенным Пекинской муниципальной комиссией транспорта.

Велосипедисты должны будут двигаться по правой полосе и им запрещено выезжать на встречную полосу. В случае поломки, велосипедисты должны докатить свои транспортные средства до ближайшего съезда с дороги и покинуть ее, придерживаясь крайней правой стороне дороги, гласят правила.

Всего на дороге длиной 6,5 км оборудовано восемь въездов и выездов, которые оборудованы специальными средствами для транспортировки велосипедов. Одна из полос будет реверсивной, поэтому любители велосипедов должны будут следить за направлением движения, указанном на специальном табло.

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