Глава Кабардино-Балкарии подарил детскому дому автомобиль

Нальчик, , 10:30 — REGNUM Детский дом в Нальчике получил в подарок от врио главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова автомобиль. Машину Lifan Murman до этого подарил руководителю республики глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. О подарке со словами благодарности сообщили сотрудники дома ребенка на сайте в Instagram.

«Дому ребенка в Нальчике подарили автомобиль марки Lifan Murman, на котором теперь детвору возят на различные процедуры или детские мероприятия. Подарок «приехал» в Нальчик из Черкесска. Дело в том, что во время поездки врио главы КБР Казбека Кокова в Карачаево-Черкесскую Республику Рашид Темрезов презентовал для республики автомобиль», — говорится в сообщении.

По словам администрации дома ребенка, подарок пришелся как раз кстати, так как старый автотранспорт давно выработал положенный срок эксплуатации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее специализированному дому ребенка прежний глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков подарил трех жеребят пони. Миниатюрные лошадки помогают лечить детей с тяжелыми неврологическими заболеваниями в детском центре иппотерапии.