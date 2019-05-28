Вводятся штрафы за незаконную организацию детского отдыха

Москва, , 10:21 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на обеспечение безопасности отдыха детей, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

В частности, вводится ответственность за осуществление деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей организациями и индивидуальными предпринимателями, сведения о которых отсутствуют в реестрах организаций отдыха детей и их оздоровления.

По мнению авторов инициативы, установление административного штрафа в размере от 1 млн до 3 млн рублей «будет способствовать пресечению незаконной деятельности в сфере организации отдыха детей и их оздоровления и повышению ответственности руководителей организаций за качество предоставляемых услуг в указанной сфере деятельности».

Сейчас осуществление туроператорской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в едином федеральном реестре туроператоров, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — в размере от 5 млн рублей до 10 млн рублей.