Экс-идеолог мэрии Екатеринбурга организовал в УрФУ дискуссии о храме

Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM Бывший идеолог администрации Екатеринбурга Сергей Тушин организовал в Уральском федеральном университете (УрФУ) дискуссию о храме Святой Екатерины. Об этом сообщил один из участников обсуждений, депутат Дмитрий Сергин на своей странице Facebook.

В обсуждениях участвовали Сергин, протоиерей Максим Миняйло и сам Тушин, работающий руководителем «Центра профилактики экстремизма» в УрФУ. Со стороны молодёжи были студенты-историки, будущие политологи и социологи.

Хотя темой встречи с Сергиным было участие жителей Екатеринбурга в обсуждении городских проектов, но дискуссия закрутилась вокруг «скверных протестов».

«Разговор, так или иначе, всё время выруливал на ситуацию вокруг Храма и сквера. Некоторые студенты были участниками акций протеста. Принял пожелания молодёжи о том, что нужно было сделать чтобы не было противостояния», — написал депутат.

Напомним, Сергей Тушин долгое время работал в администрации города вице-мэром по организации значимых событий. После смены городской команды осенью 2018 года он ушёл со своей должности, а в декабре 2018 года получил пост в УрФУ.

Именно при Тушине в Екатеринбурге снесли народный памятник — Краснознамённую группу, к которой ранее крепился Орден Ленина. Тогда чиновник оправдывал снос композиции.

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