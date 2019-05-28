198X: как повзрослеть при помощи видеоигр?

Стокгольм, , 10:21 — REGNUM Разработчики из Hi-Bit Studios представили первый трейлер приключенческой игры 198X на своём официальном YouTube-канале. Сюжет нового проекта расскажет о подростке, взрослеющем при помощи видеоигр.

Главный герой 198X — непонятый подросток, проводящий всё своё свободное время в местном зале игровых автоматов. Чем больше он играет в игры различных жанров, тем сильнее становится в реальном мире. Постепенно грань между реальным и виртуальным миром начинает стираться.

«Это не просто beat am up. Это не просто шутер. Это не просто гонки. Это не просто игра о ниндзя. Это не просто RPG. Всё это — история моей жизни», — рассказывает главный герой в трейлере.

Релиз 198X запланирован на 20 июня 2019 года для персональных компьютеров и консоли PlayStation 4. Помимо этого, разработчики планируют выпустить свой проект на Xbox One и Nintendo Switch, однако точная дата пока не сообщается.

Напомним, разработка 198X была профинансирована при помощи краудфандинговой платформы Kickstarter. Проект поддержало 1920 вкладчиков, а общая сумма пожертвований за всё время кампании составила 676,558 шведских крон (4,5 млн рублей). За время краудфандинговой кампании были выполнены все поставленные цели, поэтому вкладчики получат игру, тематическую атрибутику и весь дополнительный контент.

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