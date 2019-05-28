Мероприятия по очистке побережья пройдут на южнокорейском острове Чеджу

Чеджу, Южная Корея, , 10:20 — REGNUM 31 мая на южнокорейском острове Чеджу отметят День моря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, празднование Дня моря пройдет на пляже Ихо одноименного города Чеджу.

Известно, что в этот день пройдут мероприятия по очистке побережья острова и близлежащих водных территорий.

Цель мероприятий, проводимых в этот день — привлечь внимание общественности к теме загрязнения водоемов.

В празднике примут участие около 300 человек, включая представителей природоохранных организаций, морской полиции Чеджу и государственных служащих.

Правительство Южной Кореи объявило 31 мая Днем моря в 1996 году, чтобы показать важность защиты окружающей среды, в частности защиты морской среды.