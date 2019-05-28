Дарт Вейдер и Дейенерис Таргариен: найти пять отличий?

Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Поклонники кинофантастики «Звездные войны» сравнили судьбы антагониста франшизы Дарта Вейдера и героини популярного сериала «Игра престолов» Дейенерис Таргариен не в пользу последней. Обсуждение стало популярным на форуме Reddit.

Пользователь с ником freefolk опубликовал пост, в котором заметил, что движение Энакина Скайуокера (Кристенсен Хейден) — будущего Дарта Вейдера — от защиты галактики до убийства мирных жителей длилось 13 минут, и в то же время в нем было больше смысла, чем в перевороте характера Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), которая отвернулась от света за одну серию.

При этом в социальной сети Twitter пользователь mary__skywalker собрала в цепочке постов цитаты и кадры из фильмов и сериалов, которые объединяют обоих персонажей. Например, их называли избранными, а также благодарили за подаренную надежду. Оба хотели построить лучший мир, и оба сталкивались с болью и страхом.

https://twitter.com/mary__skywalker/status/1131315862676344832

Дейенерис Таргариен на протяжении всего сериала отличалась добрым характером, однако в последнем сезоне из нее решили сделать злодейку: она спалила всю столицу Вестероса дотла, не обращая внимания ни на детей, ни на стариков. Это вызвало негативные эмоции у поклонников истории.

Сериал «Игра престолов» закончился спустя 8 сезонов. В ночь с 26 на 27 мая телеканал HBO показал документальный фильм о съемках проекта «Последний дозор», в котором раскрыл многие детали закулисья: например, показал реакции актеров на сценарий последнего эпизода.

Читайте ранее в этом сюжете: Кит Харингтон еле сдержал слёзы во время читки сценария «Игры Престолов»