Удмуртская пенсионерка сдала в полицию 19 тыс. патронов

Глазов, Удмуртия, , 10:02 — REGNUM С заявлением о добровольной сдаче патронов в полицию обратилась 68-летняя жительница города Глазов. Об этом ИА REGNUM сообщили в главном управлении МВД по Удмуртии.

Женщина объяснила, что боеприпасы принадлежали ее супругу, который скончался в 2017 году.

Полицейские изъяли у заявительницы две деревянные коробки со спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм — всего 18,9 тыс. штук. По результатам экспертизы установлено, что патроны промышленного изготовления и являются штатными боеприпасами для нарезного огнестрельного спортивно-охотничьего оружия.

В полиции в очередной раз напомнили, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, освобождаются от уголовной ответственности, предусмотренной за незаконное хранение оружия. Причем за каждую единицу сданного оружия предполагаются выплаты. Согласно установленным нормам, объем выплат за патроны к нарезному огнестрельному оружию составляет до 20 рублей за штуку — таким образом, максимальная сумма выплат может составить 378 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2018 года 22 жителя республики добровольно сдали в полицию оружие. Всего было сдано 13 единиц, в том числе четыре единицы короткоствольного оружия, семь — огнестрельного гладкоствольного, более 4,6 тыс. боеприпасов, а также 557 гр. взрывчатых веществ.

Общая сумма выплат составила 76,94 тыс. рублей.