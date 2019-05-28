В Пермском университете посадят «зелёное наследие Хиросимы»

Пермь, , 09:57 — REGNUM Студенты из разных стран, обучающиеся в Пермском университете, посадят дерево мира — гинкго двулопастный (Ginkgo biloba L.) в университетском ботаническом саду, сообщает 28 мая пресс-служба вуза.

Семена растения получены от деревьев, которые выжили в японской Хиросиме после бомбардировок в 1945 году. Акция «зелёное наследие Хиросимы» является частью фестиваля нардов мира WE ARE.

«В нашей стране растения Хиросимы уже появились в Иркутске, Москве, Твери и Волгограде. Настало время и Перми! Кроме того, для Пермского края гинкго имеет и другое важное значение. Именно оно стало в 2014 году «зелёным символом Пермского края» в ходе акции «Аллея России», когда жители всех регионов выбирали свои растения-символы», — пояснил директор Ботанического сада ПГНИУ Сергей Шумихин.

Акция в ботсаду пройдёт 29 мая. В будущем саженцы гинкго, выращенные из этих семян будут высажены в знаковых местах Перми, часть из них будет передана в муниципальные районы Пермского края.

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