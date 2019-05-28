Задержан директор фонда микрофинансирования Северной Осетии

Владикавказ, , 09:36 — REGNUM В Северной Осетии задержали директора фонда микрофинансирования Вадима Д. Информация об этом 27 мая появилась в соцсетях. Ее подтвердил адвокат задержанного Артур Г., пишет «Основа».

"Через самые популярные паблики родственники и друзья Вадима обратились к УФСБ по РСО-Алания с просьбой максимально объективно разобраться в деле и не заключать под стражу подследственного», — говорится в материале портала.

Однако Ленинский суд Владикавказа избрал для Дзукаева меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц. Причина задержания — проверка по делу о покупке копировальных аппаратов, заявил он в эфире НТК «Осетия-Ирыстон». Якобы фонд заключил сделку с поставщиком, но тот не предоставил технику в срок, несмотря на то, что денежные средства ему были перечислены.

Позже, как заметил защитник задержанного, все средства были возвращены обратно на счет фонда. Поэтому адвокат обвиняемого считает, что «эта сделка просто не тянет на уголовное дело» и избранная мера пресечения — слишком жесткая.

Стоит отметить, что комментариев по задержанию от правоохранительных органов в настоящее время пока нет. Известно, что Вадим Д. руководит фондом микрофинансирования Северной Осетии с 2015 года