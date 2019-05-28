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В трамваях и автобусах Москвы покажут ролики о легендарных фильмах

Общество

Всего представлено 50 роликов

Москва, 28 мая 2019, 09:28 — REGNUM  В Москве в автобусах и трамваях начали показывать мини-ролики из популярных фильмов, которые были сняты в столице. Всего представлено 50 роликов, сообщается на портале градоначальника.

Пассажиры общественного транспорта смогут увидеть, как снимались такие легендарные фильмы как «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», «Берегись автомобиля», «Подкидыш» и др.

Ролики в рамках цикла «Москва кинематографическая» демонстрируют в 144 автобусах и более чем в 250 трамваях Москвы. Каждый ролик длится чуть больше минуты.

Подробнее: Ролики об истории Москвы начали показывать в вагонах метро

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года в вагонах Московского метрополитена начали демонстрировать видеоолики об истории столицы.

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