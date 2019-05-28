Новосибирский врач решил уволиться после активности дочери в интернете

Новосибирск, , 09:24 — REGNUM Заведующий хирургическим отделением Каргатской ЦРБ Новосибирской области Вячеслав Лучинин заявил, что решил уволиться после скандала, который разгорелся вокруг сообщений его дочери в Twitter.

«Я уволюсь, конечно, из больницы в ближайший месяц. Я работать здесь не буду тоже, хочу меры такие принять. Население настроено очень негативно не только к ней, а к врачам вообще», — рассказал хирург «НГС. Новостям».

Поводом для такого заявления послужили твитты студентки медицинского университета, в которых она резко высказывается в адрес преподавателей и пациентов.

«Жаба, 140 килограммов», «до утра копаться в её сале» — это лишь несколько цитат, скриншоты которых появились в популярных новосибирских пабликах в социальных сетях.

В настоящее время аккаунт девушки удалён.

Тем временем заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова рассказала «Вестям Новосибирска», что руководство медорганизации делает всё возможное, чтобы отец девушки остался на своём месте работы.

«И ни в коей мере это не влияет на его профессиональную деятельность. А по поводу студентки: в настоящий момент нет разговоров о факте отчисления, по крайней мере, мы не владеем такой информацией. Когда решается вопрос об отчислении студента, — это серьёзный вопрос, юридический вопрос. Ректорат университета занимается этой проблемой. Но проблема, конечно, носит больше этический характер», — считает Аксёнова.

Вячеслав Лучинин в свою очередь допустил, что скандальные скриншоты могли быть отредактированы недоброжелателями дочери, и подчеркнул, «есть версия о том, что этот «твиттер» был закрыт для всех, за исключением нескольких друзей её», но одна из подружек скопировала страницы, отредактировала и выложила с целью отомстить ей.