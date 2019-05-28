Ubisoft вслед за EA и Xbox может запустить сервис подписки

Монтрёй, Франция, , 09:17 — REGNUM Французский разработчик и издатель игр Ubisoft может предложить геймерам подписку, аналогичную той, что предлагает Xbox и вскоре предложит Electronic Arts. Пользователи форума ResetEra обнаружили на сайте компании новый раздел.

Он пока что никак не задействован в онлайн-магазине издателя. Геймеры высказывают предположения, что, возможно, компания сделает соответствующий анонс на предстоящей выставке Electronic Entertainment Expo (E3).

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О том, что Electronic Arts планирует запустить сервис подписки стало известно в 7 мая 2019 года. EA Access начнёт работать в июле 2019 года, гемеры смогут купить подписку на месяц ($5) или на год ($30), после чего получат доступ к более чем 50 играм.

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