Средний размер взятки в Оренбуржье вырос в четыре раза

Оренбург, , 09:10 — REGNUM В Оренбургской области отмечен рост числа коррупционных преступлений — на 1,1% за четыре месяца 2019 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Оренбуржье по количеству выявленных преступлений коррупционной направленности занимает седьмое место среди регионов ПФО. Выше показатели в Башкирии, Татарии, Нижегородской, Самарской, Саратовской областях, Пермском крае.

По данным надзорного ведомства, количество выявленных фактов взяточничества в Оренбургской области за четыре месяца 2019 года увеличилось на 5,5%. Массовая доля преступлений по фактам получения взяток от общего числа взяточничества составила 26,1%, дачи взяток — 47,7%, посредничества во взяточничестве — 1,1%. Из общего числа этой категории коррупционных преступлений зафиксировано четыре факта взяточничества в особо крупном размере.

Общая сумма получения взятки по области составила 4 млн 930 тыс. рублей (четыре месяца 2018 года — 2 млн 353 тыс. рублей), средняя сумма получения взятки — 214,3 тыс. рублей (51,1 тыс. рублей).

Общая сумма дачи взятки по области составила 3 млн. 341 тыс. рублей (483 тыс. рублей), средняя сумма дачи взятки — 79,5 тыс. рублей (37,1 тыс. рублей).

Добавим, в 2018 году громкими делами о крупном взяточничестве стали уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников мэрии Оренбурга, впоследствии отправленных в отставку. Напомним, в конце мая 2019 года в суд передано уголовное дело в отношении экс-заместителя главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству. По версии следствия, в несколько приемов он лично получил от генерального директора ООО «УКС-Инвест» взятку в виде денег в сумме 3,9 млн рублей. Продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Оренбурга, обвиняемого в получение взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

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