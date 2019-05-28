Вторник, 28 Мая 2019 года
09:04:28 МСК

Пять колледжей в Казахстане передали в доверительное управление компаниям

Общество

В министерстве образования и науки Казахстана считают, что данная форма сотрудничества позволит привести содержание учебных программ в соответствие с требованиями рынка

Нур-Султан, 28 мая 2019, 09:04 — REGNUM  Пять колледжей в Павлодарской и Алма-Атинской областях Казахстана переданы в доверительное управление предприятиям. Об этом 28 мая заявила министр образования и науки республики Куляш Шамшидинова на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

По её словам, более 150 компаний в различных отраслях экономики, а также технические вузы и колледжи проявили заинтересованность в участии в доверительном управлении.

Шамшидинова отметила, что эта форма сотрудничества учебного заведения и предприятия позволит привести содержание учебных программ в соответствие с требованиями рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая министр образования и науки республики Куляш Шамшидинова заявила, что министерство образования и науки Казахстана определит колледжи для доверительного управления через крупные компании. Министр добавила, что для этого потребуется создать проектный офис при национальной палате предпринимателей «Атамекен».

Читайте ранее в этом сюжете: Колледжи Казахстана планируют передать в доверительное управление компаниям

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Профессиональное образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить