Пять колледжей в Казахстане передали в доверительное управление компаниям

Нур-Султан, , 09:04 — REGNUM Пять колледжей в Павлодарской и Алма-Атинской областях Казахстана переданы в доверительное управление предприятиям. Об этом 28 мая заявила министр образования и науки республики Куляш Шамшидинова на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

По её словам, более 150 компаний в различных отраслях экономики, а также технические вузы и колледжи проявили заинтересованность в участии в доверительном управлении.

Шамшидинова отметила, что эта форма сотрудничества учебного заведения и предприятия позволит привести содержание учебных программ в соответствие с требованиями рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая министр образования и науки республики Куляш Шамшидинова заявила, что министерство образования и науки Казахстана определит колледжи для доверительного управления через крупные компании. Министр добавила, что для этого потребуется создать проектный офис при национальной палате предпринимателей «Атамекен».

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