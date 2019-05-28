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Прокурор Дагестана Денис Попов рекомендован на должность прокурора Москвы

Общество

Его кандидатуру рассмотрят столичные депутаты на ближайшем заседании

Москва, 28 мая 2019, 08:59 — REGNUM  Новым прокурором Москвы может стать Денис Попов, занимающий аналогичную должность в Дагестане. Кандидатура рекомендована генпрокурором РФ и будет рассмотрена депутатами Московской городской Думы на ближайшем заседании парламента, пишет ТАСС.

Напомним, с сентября 2015 года кресло прокурора столицы занимал Владимир Чуриков. В конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин отстранил его от этой должности. Временно исполняющим обязанности прокурора Москвы в настоящее время является Олег Манаков.

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Как сообщало ИА REGNUM, прокурором Дагестана Денис Попов был назначен в феврале 2018 года. В его трудовой биографии имеется 12-летний период (с 2000 по 2012 годы) работы в структурах прокуратуры Москвы. В Дагестан он был назначен из Хакасии, где с ноября 2015 года руководил надзорным ведомством.

В ноябре 2018 года указом президента Попов был удостоен ордена Мужества. Награда присуждена прокурору «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни».

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