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Езиды в Ираке призвали построить мемориал в память о жертвах ИГ*

Общество

*ИГ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Синджар, Ирак, 28 мая 2019, 09:00 — REGNUM  Родственники жертв террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросили о строительстве мемориала в память о езидах, погибших в Синджаре, сообщает 28 мая Kurdistan24.

Власти указанного города обратились с соответствующей просьбой к правительству Ирака.

«Мы хотим, чтобы люди, приходящие к мемориалу, всегда помнили о произошедшей трагедии», — говорится в заявлении властей Синджара.

Напомним, Синджар является местном компактного проживания курдов-езидов в Ираке. В 2014 году сюда вторглись боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Террористы похитили порядка 6 тыс. человек, сотни людей были убиты, многие бежали из города, став беженцами.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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