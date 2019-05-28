За неделю на Украине заболели корью почти 1,5 тыс. человек

Киев, , 08:52 — REGNUM За неделю с 17 по 23 мая на Украине зафиксировали 1483 новых случаев заболевания корью, заявили 28 мая в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщается на сайте организации.

Среди заболевших 676 взрослых и 807 детей. Всего с начала года корью заболели 50 749 человек. Болезнь оказалась смертельной для 17 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущую отчётную неделю корь выявили у 1935 человек. Всего, с лета 2017 года, когда началась вспышка кори на Украине, заболели более 100 тыс. человек.

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