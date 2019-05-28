В Москве определены главные площадки фестиваля «Времена и эпохи»

Москва, , 08:39 — REGNUM В Москве с 7 по 16 июня пройдет международный фестиваль реконструкторов «Времена и эпохи». Для детей подготовлена специальная программа, сообщается на портале мэра столицы.

Фестиваль проведут на трёх главных площадка — средневековый университет, гимназический бал и пионерская линейка. Гости фестиваля смогут на время переместиться в самые разные исторические периоды от Античности до советского времени.

Желающие смогут почувствовать себя машинистом или учащимся классической русской гимназии, встретиться с «современниками» Леонардо да Винчи, побывать в средневековом университете или сыграть в советские дворовые игры времён СССР.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2918 году в Москве фестиваль и «Времена и эпохи» проходил на 30 площадках, на которых реконструкторы из 21 страны воссоздают различные эпохи.

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