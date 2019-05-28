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В Южной Корее пройдет научно-техническая выставка Tech Fair 2019

Общество

Выставка пройдет в выставочном комплексе KINTEX в период с 23 по 31 мая 2019 года

Коян, Южная Корея, 28 мая 2019, 08:33 — REGNUM  В Южной Корее пройдет научно-техническая выставка Land, Infrastructure and Transport Technology Fair 2019 (Tech Fair). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, выставка пройдет в период с 29 по 31 мая 2019 года в выставочном комплексе KINTEX, расположенном в городе Коян. Известно, что в данном мероприятии примут участие около 205 компаний.

Выставка будет разделена на семь секторов: водородная экономика, умный город, дроны, беспилотные автомобили, умный дом, нулевая энергия и цифровая экономика.

Также во время выставки пройдут семинары на 30 научных и политических тем, а также форум World Knowledge Forum.

«Мы надеемся, что посредством данной выставки все технологии станут чуть ближе к людям. Совместно с ведущими компаниями страны мы будем поддерживать создание рабочих мест для достижения превосходных результатов в исследованиях и разработках в данных сферах», — сообщили представители министерства.

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