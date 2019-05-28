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В Оренбуржье родители задолжали детям около 1 млрд рублей

Общество

За четыре месяца 2019 года в нерадивых родителей-должников по алиментным обязательствам взыскано почти 52 млн рублей

Оренбург, 28 мая 2019, 08:28 — REGNUM  В Оренбургской области в базе данных судебных приставов числится более 10 тысяч оренбружцев, которые должны исполнять алиментные обязательства по отношению к своим детям. Однако среди такой категории родителей есть уклонисты. На 1 января 2019 года общая сумма задолженности по алиментами составила более 900 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

За четыре месяца взыскано и перечислено на содержание несовершеннолетних детей почти 52 млн рублей. Среди мер, к которым приходится прибегать для взыскания алиментов — запрет на выезд за границу, штрафы и уголовная ответственность.

По данным судебных приставов, за четыре месяца 2019 года вынесено почти 7 тысяч постановлений об ограничении выезда за пределы России, к административной ответственности привлечено 764 должников. Более 300 должников, привлечены к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментных обязательств.

Добавим, за два года сумма задолженности по алиментам сократилась почти вдвое. На 1 января 2017 года она составляла 1,7 млрд рублей, на 1 января 2019 года — более 900 млн рублей.

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Уклонение от уплаты алиментов
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