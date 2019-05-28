В РФ изменились правила обязательного медицинского страхования

Москва, , 08:33 — REGNUM Новые правила обязательного медицинского страхования начали действовать в России с 28 мая. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Согласно новым правилам, усиливается профилактическое направление в работе поликлиник. Так, ближайшие два года отведены на диспансеризацию и профилактический осмотр всего населения, по итогам которых каждый житель России окажется в одной из групп здоровья.

Под диспансерное наблюдение поместят граждан с выявленными хроническими болезнями, требующими постоянного контроля врача. Для таких пациентов предусмотрено неоднократное обследование в течение года.

Забывчивому пациенту о необходимости очередного осмотра напомнят работники поликлиники или представители страховой компании, выдавшей полис ОМС. Кроме того, страховщикам предстоит рассматривать обращения и жалобы граждан и помогать им в спорных ситуациях.

В случаях, когда пациент сомневается в качестве проведенного обследования и лечения, страховые представители будут назначать экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве рассказали о создании централизованной системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Законодательство будет меняться, механизмы ОМС станут едиными во всех субъектах РФ, пояснили в ведомстве.

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