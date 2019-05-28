В Сибирском университете стартовала неделя антикоррупционных инициатив

Красноярск, , 08:20 — REGNUM Неделя антикоррупционных инициатив — 2019 стартовала в Сибирском федеральном университете (СФУ), сообщает 28 мая пресс-служба вуза.

Организаторами мероприятия выступили Центр противодействия коррупции и правовых экспертиз СФУ и Управление губернатора Красноярского края по безопасности, профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Неделю открыл ежегодный Антикоррупционный молодёжный форум «Способы и средства участия молодёжи в предупреждении коррупции в образовательной организации». В работе форума приняли участие представители администрации Красноярского края, руководство вуза, сотрудники Центра противодействия коррупции и правовых экспертиз СФУ, активисты различных студенческих объединений университета.

После завершения работы форума прошло учредительное собрание Молодёжного совета по предупреждению коррупции при ректоре СФУ. Основными задачами совета являются координация деятельности студенческих объединений по предупреждению коррупции в образовательной организации, содействие администрации вуза в распространении актуальной антикоррупционной информации среди обучающихся, а также разработка и внедрение интерактивных форм антикоррупционного просвещения и антикоррупционного образования.

«Молодёжный совет по предупреждению коррупции при руководителе образовательной организации — это яркий пример самоорганизации студенческого сообщества в целях эффективной реализации мер по предупреждению коррупции в сфере образования», — отметила директор Центра противодействия коррупции и правовых экспертиз СФУ Ирина Дамм.

Добавим, в течение Недели антикоррупционных инициатив — 2019 запланировано проведение турнира среди команд институтов СФУ по антикоррупционной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Заключительным мероприятием Недели антикоррупционных инициатив — 2019 станет первое заседание Молодёжного совета по предупреждению коррупции при ректоре СФУ.

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