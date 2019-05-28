На новосибирской набережной с разрешения чиновников у яблонь обрывают цветы

Новосибирск, , 08:05 — REGNUM В Новосибирске рабочие начали обрывать цветы на яблонях, высаженных на Михайловской набережной. В мэрии уверяют, делается это для того, чтобы дать деревьям набраться силы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Внимание! Мы начинаем отрывать цветки у яблонь «Рудольф» по совету ботаников! Надо, чтобы силы деревьев не уходили в цветы, а оставались дереву!» — написала на своей странице в социальной сети начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

https://www.facebook.com/anna.tereshkova.14/posts/2225674797487099

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Германии для Михайловской набережной Новосибирска были закуплены 80 саженцев яблони сорта «Рудольф», по цене за каждую — около семи-восьми тысяч рублей. Но перезимовать в условиях сибирской зимы деревья не смогли. Летом 2018 года на новосибирской набережной вновь были высажены 80 саженцев яблони того же сорта «Рудольф». Как указывали власти, погибшие саженцы были заменены специалистами подрядной организации МКУ «Горзеленхоз» в рамках гарантийных обязательств.

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