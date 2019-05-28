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В Германии опубликовали отчет о катастрофе самолета с совладелицей S7

Общество

В опубликованном документе представлены показания диспетчеров аэропорта, свидетелей и данные радаров

Берлин, 28 мая 2019, 08:02 — REGNUM  В Германии федеральное бюро расследования авиапроисшествий опубликовало предварительный отчет крушения бизнес-джета Epic LT, на борту которого находились трое граждан России (пилот, совладелица и председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева и её отец).

Так, в опубликованном документе представлены показания диспетчеров аэропорта, свидетелей и данные радаров.

По словам диспетчеров, при заходе на посадку они дали указания пилотам совершить левосторонний разворот, но крен самолета в этот момент достиг 30−45 градусов. В результате на половине разворота воздушное судно «нырнуло» носом и вертикально врезалось в землю.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в Германии потерпел крушение легкомоторный самолет Epic LT, принадлежащий авиакомпании «Глобус». ЧП произошло во Франкфурте-на-Майне. В результате погибли три человека.

Эксперты полагают, что пилот Epic LT во время посадки снизил скорость самолета до критической отметки, что привело к сваливанию воздушного судна в плоский штопор.

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Авиапроисшествия
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