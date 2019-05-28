В Южной Корее провели опрос на тему использования одноразовых стаканчиков

Сеул, , 07:58 — REGNUM Каждый десятый человек в Южной Корее использует одноразовые пластиковые стаканчики, несмотря на введение ограничений на их использование. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей консультационного центра Zero Waste Citizen Centre.

Согласно результатам опроса, проведенного в период с 7 по 17 мая 2019 года среди 2 262 человек из 239 кофеен, 8,9% или 202 опрошенных покупали напитки в одноразовых стаканчиках, 4,9% или 110 человек — в бумажных стаканчиках, а 13,8% — в одноразовых стаканчиках, предлагающих в кофейнях. Большая часть опрошенных или 1 950 человек, приходят в кофейни со своей тарой.

Согласно действующему законодательству Южной Кореи, в магазинах, в том числе и в кофейнях, запрещено использование одноразовой пластиковой посуды.

Среди ответов сотрудников на вопрос «Почему клиент пьет напиток из одноразового стаканчика?» были: клиенты берут с собой на вынос, но пьют в заведении (53,7%), пожелание клиента (32,8%), отсутствие своей тары (1,5%).

Тем не менее, во всех 239 заведениях предоставлялись одноразовые пластиковые соломинки.

«Необходимо постоянно бороться с использованием в магазинах и кофейнях одноразовых пластиковых стаканчиков. Мы должны ужесточить использование одноразовых пластиковых соломинок и стаканчиков, а также бумажных стаканчиков», — сообщили специалисты.