«Газпром нефть» и ОмГТУ договорились о решении совместных задач

Омск, , 07:53 — REGNUM Компания «Газпром нефть» и Омский государственный технический университет (ОмГТУ) подписали меморандум о намерениях реализации новых дисциплин и подходов к развитию компетенций будущего, сообщает 28 мая пресс-служба вуза.

Подписание документа состоялось в завершение первой образовательной конференции «Мы в будущем», проходившей в Санкт-Петербурге на прошлой неделе.

Отмечается, что договорённости между предприятием и вузом позволят реализовать новые учебные дисциплины, внедрить инновационные подходы к обучению, актуализировать существующие учебные программы под потребности компании и решить ряд других задач.

В вузе напомнили, что в 2014 году на базе учебного заведения создана базовая кафедра компании «Газпром нефть», на которой ведется подготовка специалистов для нефтегазовой промышленности. При этом преподаватели и научные сотрудники ОмГТУ имеют доступ к технологическому оборудованию компании: для этой цели на территории АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» оборудован специальный учебный полигон.

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