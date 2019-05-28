Актера Михаила Галустяна внесли в базу сайта «Миротворец»

Киев, , 07:41 — REGNUM Известного актёра и юмориста Михаила Галустяна внесли в список «врагов Украины» на сайте «Миротворец».

В описании сказано, что Галустян «незаконно» посещал Крым, а также участвовал в «пропагандистских мероприятиях» на его территории. Кроме того, юморист «виновен» в том, что поддерживает президента России, а также входит в штаб российского военно-патриотического движения «Юнармия».

Напомним, сайт «Миротворец» был создан людьми, приближёнными к министерству внутренних дел Украины. На нём незаконно публикуются личные данные людей, неугодных киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в базу данных сайта «Миротворец» была внесена супруга президента Украины Владимира Зеленского. Позже информацию убрали. Украинские СМИ считают, что это произошло из-за попытки создателя сайта — экс-советника главы МВД Украины Антона Геращенко — продемонстрировать свою лояльность Зеленскому.

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Напомним, Крым вошёл в состав России весной 2014 года после проведения референдума. Украинская сторона игнорирует мнение жителей полуострова и считает нарушением посещение Крыма в обход Украины.