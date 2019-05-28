Количество дел о пропаже детей в Казахстане сократилось на 6%

Нур-Султан, , 07:18 — REGNUM По фактам пропажи детей в Казахстане за первые четыре месяца 2019 года возбуждено 114 розыскных дел. Об этом сообщили в комитете по правовой статистике и специальным учётам генеральной прокуратуры Казахстана, сообщает 28 мая агентство «Казинформ».

В комитете отметили, что количество розыскных дел за год сократилось на 5,8%. В период с 1 января по 30 апреля 2019 года прекращено 118 дел, из них 117 — в связи с установлением местонахождения, 1 — с опознанием тела.

Отметим, по итогам 2018 года в Казахстане возбуждено 407 розыскных дела, прекращено — 413. В связи с установлением местонахождения — 406, с истечением срока давности — 4, с опознанием тела — 3.

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