Глава Ямала обещает разобраться с заброшенным надымским заводом

Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 07:20 — REGNUM На Ямале одной из острых проблем являются заброшенные здания и недострои. Власти Надыма до сих пор не могут перекрыть доступ к печально известному гибелью третьеклассника зданию бывшего завода крупнопанельного домостроения. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пообещал помочь городским властям в переговорах с владельцем здания. Об этом он заявил на пресс-конференции 27 мая 2019 года.

Говоря о заброшенном надымском заводе, глава региона отметил, что «это частная собственность, которая безалаберно содержится».

«Здесь, если действовать — только в гражданском поле. Надо выходить на этих собственников. Есть у нас механизмы. Разные. Связанные и с правоохранительной системой. Потому что если на твоей земле происходят происшествия, связанные со здоровьем детей, — это уже проблема. И за неё надо отвечать. Давайте мы с главой ещё раз посмотрим. И если возможно, я ему помогу», — заявил Дмитрий Артюхов.

Напомним, трагедия, связанная с заброшенным заводом крупнопанельного домостроения ОАО «НЗКПД», произошла в Надыме 30 апреля 2017 года. Школьники решили обследовать помещение пустующего заводского ангара, вход в который был свободен. Ребята забрались на карниз и шли вдоль стены, когда впереди идущий поскользнулся и упал. Девятилетний мальчик упал с восьмиметровой высоты на бетонный пол и погиб на месте.

Как сообщало СУ СКР по ЯНАО в середине марта 2019 года, в ходе предварительного следствия установлено, что корпусом завода ОАО «НЗКПД» распоряжался директор ООО «Компания Иванова». Правоохранители полагают, что руководитель сознательно бездействовал, не предпринимая никаких мер для предотвращения несанкционированного доступа населения на недостроенное предприятие.

Против директора ООО «Компания Иванова» прокуратурой ЯНАО утверждено обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что гибель ребёнка на надымской неогороженной стройке вызвала на Ямале широкий резонанс. В регионе прошла ревизия открытых долгостроев. Власти Надыма насчитали в городе несколько подобных объектов. Таковые обнаружились в Лабытнанги, Приуральском районе и Новом Уренгое.

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