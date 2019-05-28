В Хакасии начинаются антитеррористические учения

Абакан, , 07:09 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили об антитеррористических учениях. Как сообщили ИА REGNUM в администрации главы региона, их проведёт с 28 по 30 мая оперативный штаб на территории Бейского района.

Планируется, что по маршруту Абакан — Бея будут двигаться колонны специальной техники.

Жителей Хакасии «просят сохранять спокойствие».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 16 по 18 апреля 2019 года антитеррористические учения прошли в Благовещенском районе Алтайского края. Как тогда пояснили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, речь идёт о масштабном тактико-специальном учении по пресечению террористического акта в режиме реального времени, на основании непрерывно поступающих новых вводных.

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