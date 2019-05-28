Вторник, 28 Мая 2019 года
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В результате падения строительного крана в Перми повреждено три дома

Общество

В мэрии заявили, что жителям поврежденных домов, предложат маневренный фонд

Пермь, 28 мая 2019, 06:48 — REGNUM  В Перми от падения строительного крана на стройплощадке в Дзержинском районе повреждения получили три дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM ГУ МЧС по региону.

Жителям трёх домов по ул. Решетникова, где произошло ЧП, предложат маневренный фонд. 15 жителям частных домов будет оказана вся необходимая помощь. Сейчас помещения отключены от всех коммуникаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Напомним, вечером 27 мая в краевой столице упал башенный кран, который использовался при строительстве многоэтажного дома. Крановщица получила травмы и доставлена в МСЧ №9. Ранее СУ СКР информировало о повреждении одного жилого дома. По уточненным данным, в результате падения крана пострадало три дома.

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Происшествия со строительными и грузовыми кранами
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