В результате падения строительного крана в Перми повреждено три дома

Пермь, , 06:48 — REGNUM В Перми от падения строительного крана на стройплощадке в Дзержинском районе повреждения получили три дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM ГУ МЧС по региону.

Жителям трёх домов по ул. Решетникова, где произошло ЧП, предложат маневренный фонд. 15 жителям частных домов будет оказана вся необходимая помощь. Сейчас помещения отключены от всех коммуникаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Напомним, вечером 27 мая в краевой столице упал башенный кран, который использовался при строительстве многоэтажного дома. Крановщица получила травмы и доставлена в МСЧ №9. Ранее СУ СКР информировало о повреждении одного жилого дома. По уточненным данным, в результате падения крана пострадало три дома.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми после падения башенного крана следователи проводят проверку