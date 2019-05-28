Право на смерть: почему эвтаназия в России не оправдана

Барнаул, , 07:27 — REGNUM История с тяжелобольным гражданином Франции Венсаном Ламбером, родственники которого разделились во мнении о необходимости эвтаназии, всколыхнула общественное мнение в России. По словам члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича («Единая Росия»), которые цитирует его пресс-служба, вопрос о разрешении или запрете эвтаназии должен решаться в плоскости общественной дискуссии.

Парламентарий напомнил итоги недавнего опроса ВЦИОМ, согласно которому каждый второй россиянин считает допустимой эвтаназию людям с тяжёлыми болезнями, и что сейчас российское законодательство запрещает данную процедуру. Подчеркнув, что под прикрытием эвтаназии часто могут находиться экономические и криминальные интересы конкретных людей, Менделевич тем не менее признал, что «про эвтаназию нужно говорить».

«Отказ от упоминания этой проблематики приводит к неправильному пониманию россиянами самого понятия «эвтаназия», а также позиции государства по данному вопросу», — заявил депутат.

Примерно такого же мнения придерживается и кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM своё отношение к праву тяжелобольного на смерть, он отметил:

«Это один из самых сложных и обсуждаемых вопросов, по которому нет и, наверное, никогда не будет единого мнения. Хотя ряд стран, в том числе такие высокоразвитые демократии, как Нидерланды, Бельгия и Канада, законодательно разрешили проведение эвтаназии своим гражданам. Что касается России и большинства стран мира, то вопрос об эвтаназии не только не решен положительно, но даже действует запрет на подобные действия. Это связано с отсутствием одобрения процедуры эвтаназии со стороны общества.

Дело в том, что решение вопроса для большинства граждан не представляется однозначным, существуют сомнения в справедливости процедуры, а также мнения о возможных злоупотреблениях при этом. Поэтому пока ставить вопрос о разрешении эвтаназии в России сейчас, на мой взгляд, более чем преждевременно. Между тем проблема нуждается во всестороннем изучении. Несмотря на многочисленные сомнения, наверняка есть случаи, когда эвтаназия необходима и будет оправдана в современном российском обществе на данный момент.

Представляется, что с эволюционированием общества непременно будут эволюционировать и взгляды на эвтаназию. Прежде всего, речь идет о добровольной эвтаназии, когда неизлечимо больной человек ввиду невыносимых физических и моральных страданий принимает самостоятельное решение о прекращении своей жизни. Ведь запрет на эвтаназию для человека в такой ситуации, по сути, является нарушением его прав. В этом плане гораздо более проблематичными выглядят перспективы недобровольной эвтаназии, когда решение о прекращении жизни принимает другой человек».

Напомним, юридическая борьба за право инвалида на жизнь развернулась в отдельно взятой семье во Франции. Венсан Ламбер, работавший медбратом, попал в автомобильную аварию в 2008 году. С тех пор он парализован и не может говорить. Согласно последним отчетам врачей, пациент не пребывает в сознании и его состояние не может улучшиться. Часть родственников хотят отключить его от систем жизнеобеспечения, но родители категорически против процедуры. Дело дошло до Государственного совета страны, который одобрил прекращение искусственного поддержания жизни пациента. Но когда медики приступили к исполнению решения, Парижский апелляционный суд обязал власти «принять все меры», чтобы сохранить жизнь Ламбера.

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