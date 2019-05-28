«Реально — тундра»: многодетные на Ямале отказываются от бесплатной земли

Салехард, , 06:21 — REGNUM На Ямале многодетные семьи отказываются от бесплатных земельных участков, предпочитая вместо них денежные выплаты, которые можно использовать на приобретение жилья. Это выгодно и для семей, и для бюджета, отметил на пресс-конференции 27 мая 2019 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Субсидия вместо земельного участка на Ямале для многодетных резонна по нескольким причинам. Крайний Север — это не Краснодарский край, где строительство ввиду климатических условий дешевле и свой дом выгоднее. На Ямале индивидуальное строительство «безумно затратно с точки зрения инфраструктуры».

«Закон на самом деле позволяет дать участок, что называется в поле, и мы формально выполним свою задачу. Но я считаю, что так абсолютно нельзя делать. Чтобы просто галочкой отчитаться, вот было тысяча заявлений — тысячу участков раздали. Вот реально тундра, что хочешь, то и делай. И самое главное, ты не понимаешь: зачем? «, — пояснил Дмитрий Артюхов.

Если выделять участки с дорогой, со светом, с газом, с водоотведением, то получаются колоссальные вложения, заметил глава региона.

В 2019 году на Ямале 95 многодетных семей получат выплаты вместо земельных участков. На эти цели выделено 150 миллионов рублей, сообщает региональный департамент строительства и жилищной политики. По информации пресс-службы правительства автономного округа, на данный момент в очереди на выплату стоят около 800 ямальских семей.

Размер субсидии составляет 30% от расчетной стоимости жилья и зависит также от количества членов семьи — на каждого полагается 18 кв. метров. Кроме того, стоимость одного квадратного метра устанавливается для Ямала Министерством строительства и ЖКХ России.