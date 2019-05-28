Кличко: Мост в Киеве отремонтировали, вандалов ищут

Киев, , 05:47 — REGNUM О восстановлении защитного стекла-плёнки на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста в Киеве заявил глава украинской столицы Виталий Кличко, передаёт телеканал «112 Украина».

По словам Кличко, ведётся поиск вандалов, повредивших мост.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Киеве был торжественно открыт пешеходный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. 26 мая стеклянные панели моста оказались повреждены.

Киевские власти заявили, что мост повреждён вандалами.

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