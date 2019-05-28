В Приамурье прошла массовая эвакуация из торговых центров

Благовещенск, , 05:29 — REGNUM В приамурском Благовещенске злоумышленники по телефону сообщили о минировании ряда торговых центров, из которых тут же началась эвакуация, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Эвакуация была проведена из торговых центров «Мега», «Флагман», «Перекресток», «Острова» и других.

«Заинтересованными службами осуществлены проверочные мероприятия. Информация не подтвердилась. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — рассказали в УМВД России по Приамурью.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года по факту поступивших ложных сообщений о минировании на территории города Калуги более десяти торговых и общественных учреждений возбуждено три уголовных дела. Как показали проверки, все сообщения были ложными, взрывных устройств при проведении эвакуации граждан и обследовании объектов не обнаружено.