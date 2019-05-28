Нелегальная партия табака весом 43 тонн была изъята на юго-западе Китая

Куньмин, Китай, , 04:58 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала троих подозреваемых, у которых было изъято более 43 тонн нелегального табака трубоогневой сушки, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Полиция уезда Чаннин города Баошань получила информацию о том, что с 21 по 22 мая табак будет нелегально вывезен из Дали-Байского автономного округа на продажу. Полиция задержала три грузовика в районе Лунъян и уезде Лунлин города Баошань, а также в пограничном городе Жуйли в Дэхун-Дай-Качинском автономном округе в период с 22 по 23 мая. Было изъято более 43 тонн табака. Трое подозреваемых было арестовано, идет расследование.

Отметим, что частная торговля и перевозка табака строго запрещена в Китае, и является уделом государственных монополий. Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2019 года в провинции Юньнань было изъято 9 тыс. коробок контрафактных сигарет на общую сумму $149 тыс.

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