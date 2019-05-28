Скворцова: Потребление йода в России в четыре раза ниже нормы

Москва, , 04:29 — REGNUM Потребление йода в России в три — четыре раза ниже нормы, заявила российский министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью газете «Известия».

По её оценке, йода не хватает практически во всех регионах страны. Скворцова добавила:

«Потребление йода в России составляет в среднем не более 80 мкг в сутки, что в три-четыре раза меньше нормы — 150−250 мкг».

Министр отметила, что российское законодательство будет скорректировано для улучшения питания, в том числе решения проблемы с йододефицитом. В частности, подготовлен законопроект по йодированию пищевой соли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта Минздрав предложил ввести универсальное йодирование поваренной пищевой соли, чтобы предотвратить рост заболеваний, связанных с йододефицитом.

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