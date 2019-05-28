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Скворцова: Потребление йода в России в четыре раза ниже нормы

Общество

Йода не хватает практически во всех регионах страны

Москва, 28 мая 2019, 04:29 — REGNUM  Потребление йода в России в три — четыре раза ниже нормы, заявила российский министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью газете «Известия».

По её оценке, йода не хватает практически во всех регионах страны. Скворцова добавила:

«Потребление йода в России составляет в среднем не более 80 мкг в сутки, что в три-четыре раза меньше нормы — 150−250 мкг».

Министр отметила, что российское законодательство будет скорректировано для улучшения питания, в том числе решения проблемы с йододефицитом. В частности, подготовлен законопроект по йодированию пищевой соли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта Минздрав предложил ввести универсальное йодирование поваренной пищевой соли, чтобы предотвратить рост заболеваний, связанных с йододефицитом.

Читайте подробнее: В России предложено йодировать всю пищевую соль

Читайте ранее в этом сюжете: «Пример государственного подхода»: о всеобщем йодировании соли

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