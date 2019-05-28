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Рособрнадзор провёл мониторинг сайтов с фальшивыми заданиями по ЕГЭ

Общество

В первый день ЕГЭ до начала экзамена не было утечек экзаменационных материалов

Москва, 28 мая 2019, 03:54 — REGNUM  Каких-либо утечек с заданиями по ЕГЭ до начала экзаменов в первый день выявлено не было, сообщил журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Выступая на открытии ситуационного центра для мониторинга проведения ЕГЭ, глава ведомства отметил, что в день проведения экзаменов по литературе и географии до их начала утечек экзаменационных материалов не было зафиксировано. Кравцов добавил:

«Мы мониторим все так называемые сайты, которые якобы предлагают задания по подготовке к ЕГЭ, мы их перепроверяем и видим, что они фальшивые».

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Напомним, в России 27 мая стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Продлится он до 1 июля.

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