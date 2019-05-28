Экология Иссык-Куля: жадность и варварство с политическим оттенком

Балыкчи, Киргизия, , 09:30 — REGNUM «Для владельцев пансионатов, работающих на Иссык-Куле, основная цель — за полтора-два месяца туристического сезона получить максимальную прибыль. И эти деньги выжимаются варварскими методами», — киргизстанский политолог Игорь Шестаков рассказал ИА REGNUM про экологическую ситуацию вокруг «жемчужины Киргизии» — озера Иссык-Куль.

Эксперт сразу оговорился, что он не эколог и его мнение строится на «журналистском опыте и опыте политического аналитика, который специализируется на Киргизии».

"С проблемой очистных сооружений в пансионатах на побережье я серьезно столкнулся около шести лет назад, когда участвовал в мероприятии, на котором награждали бизнесменов Иссык-Кульской области. Был один владелец пансионата, который поставил очистную систему, перерабатывающую отходы в биологические удобрения. И его пример был назван исключением из правил. Не думаю, что за эти годы таких сознательных и добросовестных предпринимателей стало значительно больше. К сожалению», — рассказал он.

По мнению собеседника редакции, «владельцы пансионатов склонны экономить на всем, и первый пункт — это защита окружающей среды».

"Эта ситуация очень точно описана в басне Крылова, в которой свинья подкапывала корни дуба, с которого она кормилась желудями. Сейчас ситуация не улучшается. Для владельцев пансионатов, работающих на Иссык-Куле, основная цель — за полтора-два месяца туристического сезона получить максимальную прибыль. И эта прибыль выжимается варварскими методами. В этом я полностью согласен с экологом», — сказал политолог.

Анализируя ажиотаж вокруг темы экологии Иссык-Куля, Шестаков подчеркнул, что эта тема все больше приобретает «политический привкус».

«Неоднократно поднимался вопрос о вреде испытаний торпед в иссык-кульской воде. Я даже слышал версию о том, что эти торпеды «точечным попаданием убивают мелкую рыбу». Такое, конечно, сложно представить, но тем не менее такая информация периодически появляется», — пояснил он.

Аналитик отметил, что до сих пор не представлено ни одного доказательства «в виде фото, видео или экологических заключений, подтверждающих эту версию».

"О том, что озеро переплетено сетями браконьеров, пансионаты бесконтрольно строятся на побережье и вырубаются деревья, — почему-то все молчат. Странный избирательный подход», — заключил Игорь Шестаков.