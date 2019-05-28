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Главу Facebook пригласили для выступления в парламенте Канады

Общество

Ему сделали предложение, отказ от которого может считаться преступлением

Оттава, 28 мая 2019, 02:27 — REGNUM  Глава Facebook Марк Цукерберг, а также исполнительный директор компании Шерил Сэндберг получили приглашение на заседание комитета по конфиденциальности и этике канадского парламента для обсуждения вопросов безопасности и конфиденциальности в интернете, передает телеканал CBC.

Сообщается, что заседания комитета будут проходить с 27 по 29 мая. Для работы депутаты парламента собираются привлечь специалистов из других стран и крупных компаний, таких как Facebook, Google и Twitter. При этом, как заявил председатель комитета Боб Циммер, отказ Цукерберга и Сэндберг посетить заседания будет расценено как неуважение к парламенту Канады, что в Канаде является преступлением.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава Facebook Марк Цукерберг высказался в пользу государственного регулирования интернета. По его словам, государственное регулирование может помочь в обеспечении честных выборов, борьбе с вредоносным контентом, в обеспечении конфиденциальности и переносимости данных.

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