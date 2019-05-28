Вторник, 28 Мая 2019 года
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Названа возможная причина бунта в одесской колонии

Общество

Сейчас заложники освобождены, а ситуацию контролирует полиция

Одесса, Украина, 28 мая 2019, 01:01 — REGNUM  Причиной бунта в одесской Южной исправительной колонии № 51 стали обыски у заключённых, написала Людмила Денисова, уполномоченный Верховной рады по правам человека, в Facebook.

Версия с обысками, отмечает Денисова, появилась после того, как на месте ЧП побывал её представитель Александр Остапенко.

«Предварительно причиной бунта установлено обыски, которые проводили у осуждённых», — написала Денисова.

Украинский омбудсмен отметила, что заключённые во время бунта взяли в заложники шестерых сотрудников учреждения (трёх медиков и трёх охранников). Сейчас заложники освобождены, а ситуацию контролирует полиция.

Денисова отметила, что права заключённых при подавлении бунта не нарушались, «никто существенно не пострадал». Пять нарушителей режима вывезены из колонии.

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Напомним, сообщение о бунте в колонии № 51 Одессы появилось 27 мая. В ходе беспорядков вспыхнул пожар. Сейчас все беспорядки прекратились, пожар локализован.

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