Понедельник, 27 Мая 2019 года
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Три Церкви достигли соглашения о реконструкции храма Гроба Господня

Общество

Главы трех церквей заявили о достижении согласия

Иерусалим, 27 мая 2019, 22:56 — REGNUM  Католическая церковь, Греческая Православная церковь и Армянская Апостольская церковь достигли соглашения по реконструкции храма Гроба Господня в Иерусалиме, 27 мая передает агентство Associated Press.

От имени лидеров трех церквей было озвучено заявление по проекту восстановления фундамента и полов главной церкви христианского мира.

Реконструкцию храма Гроба Господня с 2016 года ведет Греческая православная церковь, в ближайшем будущем планируется привлечение к работам итальянских специалистов.

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