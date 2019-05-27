Три Церкви достигли соглашения о реконструкции храма Гроба Господня

Иерусалим, , 22:56 — REGNUM Католическая церковь, Греческая Православная церковь и Армянская Апостольская церковь достигли соглашения по реконструкции храма Гроба Господня в Иерусалиме, 27 мая передает агентство Associated Press.

От имени лидеров трех церквей было озвучено заявление по проекту восстановления фундамента и полов главной церкви христианского мира.

Реконструкцию храма Гроба Господня с 2016 года ведет Греческая православная церковь, в ближайшем будущем планируется привлечение к работам итальянских специалистов.

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